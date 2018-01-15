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Каждый четвертый квадратный метр в московских ТЦ пустует

15 января 2018 г. 360

Ввод торговых площадей в Москве в 2017 году был минимальным за последние 10 лет, говорится в сообщении компании Knight Frank.

На столичный рынок по итогам года вышло всего 5 объектов общей арендопригодной площадью 199 тысяч квадратных метров.

Каждый четвертый метр в новых торговых центрах был вакантным. Общая вакансия на рынке составила 8,5%, за год показатель сократился на 4,6%. В связи с резким сокращением объемов нового строительства, растет поглощение свободных площадей в действующих проектах.

Планируется, что в 2018 году в Москве введут порядка 324 тысячи квадратных метров торговых площадей. Доля пустующих мест вырастет до 9%, однако в ТЦ, которые работают больше 2 лет, свободных площадей станет меньше.

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