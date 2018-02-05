Киноконцертный зал в Москва-Сити достроят в 2019 году

Сроки строительства киноконцертного зала в ММДЦ "Москва-Сити" продлили до конца 2019 года, говорится в сообщении Москомстройинвеста. Ранее концертный зал планировали сдать в третьем квартале 2018-го.

На объекте, площадь которого составит 43 тысячи квадратных метров, завершено в настоящее время порядка 70% работ.

Зал, рассчитанный на 1,6 тысячи мест, будет девятиэтажным. Сценическая часть под светопрозрачным куполом будет трансформироваться. В рамках проекта предусмотрено и создание общегородской площади, которая свяжет пешеходными переходами мост "Багратинон" с выставочным комплексом "Экспоцентр".