Киноконцертный зал в Москва-Сити достроят в 2019 году

На площадке выполнено порядка 70% работ.
Сроки строительства киноконцертного зала в ММДЦ "Москва-Сити" продлили до конца 2019 года, говорится в сообщении Москомстройинвеста. Ранее концертный зал планировали сдать в третьем квартале 2018-го.
На объекте, площадь которого составит 43 тысячи квадратных метров, завершено в настоящее время порядка 70% работ.
Зал, рассчитанный на 1,6 тысячи мест, будет девятиэтажным. Сценическая часть под светопрозрачным куполом будет трансформироваться. В рамках проекта предусмотрено и создание общегородской площади, которая свяжет пешеходными переходами мост "Багратинон" с выставочным комплексом "Экспоцентр".
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