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Китайский небоскреб превратили в водопад

26 июля 2018 г. 252
Фото: © youtube.com

Необычный небоскреб появился в китайском городе Гуйян – инженеры создали на фасаде здания стометровый водопад.

Вода низвергается с высоты 108 метров. Внизу расположен резервуар, куда попадает вода, а наверх ее поднимают четыре мощных насоса. При этом внутри здания шум воды не слышен.

Китайские архитекторы считают, что такой чудо-небоскреб привлечет в город еще больше туристов.  Кроме того, местные бизнесмены активно арендуют офисные площади в здании-водопаде – каждому хочется поработать в таком необычном месте.

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