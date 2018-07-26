Китайский небоскреб превратили в водопад

Вода низвергается с высоты 108 метров. Внизу расположен резервуар, куда попадает вода, а наверх ее поднимают четыре мощных насоса. При этом внутри здания шум воды не слышен.

Китайские архитекторы считают, что такой чудо-небоскреб привлечет в город еще больше туристов. Кроме того, местные бизнесмены активно арендуют офисные площади в здании-водопаде – каждому хочется поработать в таком необычном месте.