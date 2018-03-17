Кольцо века: репортаж из-под земли

Власти Москвы обещают завершить строительство Большой кольцевой линии метро в ближайшие три года. На новой ветке расположится 31 станция.

К реализации проекта, задуманного еще в советские годы, приступили в 2011-м. И вот теперь работы вошли в активную фазу. Общая протяженность путей – 61 километр. Зачем так много? Власти ставят перед собой задачу сделать метро, прежде всего, комфортным.

Как построить станцию метро без котлована? Зачем взрывали "Нижнюю Масловку"? Как роют тоннели и с какими трудностями сталкиваются метростроители? О самом крупном проекте мирового метростроя – специальный репортаж Дмитрия Щугорева.