Кольцо века: репортаж из-под земли

Власти Москвы обещают завершить строительство Большой кольцевой линии метро в ближайшие три года. На новой ветке расположится 31 станция.
К реализации проекта, задуманного еще в советские годы, приступили в 2011-м. И вот теперь работы вошли в активную фазу. Общая протяженность путей – 61 километр. Зачем так много? Власти ставят перед собой задачу сделать метро, прежде всего, комфортным.
Как построить станцию метро без котлована? Зачем взрывали "Нижнюю Масловку"? Как роют тоннели и с какими трудностями сталкиваются метростроители? О самом крупном проекте мирового метростроя – специальный репортаж Дмитрия Щугорева.
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