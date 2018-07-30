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Комнаты, где Ленин записывал речи, выставили на продажу

30 июля 2018 г. 355
Фото: © Global Look Press

Столичные власти выставили на продажу часть здания Центропечати на Тверской улице, где записывались обращения Владимира Ленина к народу.

В общей сложности продаются семь нежилых помещений на пятом этаже здания, отмечается в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике. 25 апреля 1921 года Ильич в этих комнатах записал речи "О продовольственном налоге", "О концессиях и о развитии капитализма" и "О потребительной и промысловой кооперации".

Дом Центропечати относится к объектам культурного наследия федерального значения, поэтому обязательным условие сделки станет реставрация помещений и приспособление их под современное использование. Работы должны уложиться в 5-летний срок.

Начальная стоимость лота – 15,3 миллиона рублей. Торги пройдут 17 сентября.

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