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Концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве подготовят к концу лета

5 мая 2018 г. 143

Сама реконструкция может начаться уже в следующем году. Свой функционал рынок не утратит, пообещали столичные власти

Столичные власти до конца лета должны разработать концепцию реконструкции Рижского рынка в Москве, сообщил журналистам в субботу первый заместитель генерального директора "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

О том, что Рижский рынок будут реконструировать в  рамках строительства новой станции метро "Ржевская" говорил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин.

Территория рынка войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская" и "Ржевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Сейчас рассматривается возможность реконструкции Рижского рынка - идёт согласование, разрабатывается концепция. За лето эти вопросы должны будут решены", - сказал Альберт Суниев.

Ведутся консультации с департаментом торговли и услуг Москвы, вырабатывается общее решение. Сама реконструкция рынка может начаться в следующем году. При этом, свой функционал Рижский рынок сохранит, отметил Суниев.

Рижский рынок – один самых известных цветочных рынков Москвы. Расположен на проспекте Мира, рядом со станцией метро "Рижская" и напротив Рижского вокзала. Здание, в котором он расположен, было введено в эксплуатацию в 1982 году. Площадь рынка составляет свыше двух тыс кв м.

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