Концертный зал в "Зарядье" планируют открыть ко Дню города

Зал рассчитан на 1,5 тыс. зрителей. Число мест можно менять в зависимости от использования площадки для оркестровой ямы

Концертный зал на территории парка "Зарядье" полноценно планируется открыть ко Дню города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на коллегии строительного комплекса столицы.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказывал, что к лету в концертом зале парка "Зарядье" планируется установить орган, который изготавливается в Германии.

"Ко Дню города по-настоящему откроем этот уникальный концертный зал для того, чтобы там зазвучала музыка лучших композиторов и исполнителей мира. Я уверен, что филармония достойна этого", - сказал Сергей Собянин.



Сам парк "Зарядье" мэр назвал огромным успехом строителей, которые смогли провести большую работу за короткий срок и создать парк на уровне лучших мировых парков.

Концертный зал с двумя сценами и партером-трансформером в парке "Зарядье" появится под "стеклянной короой". Он будет рассчитан на 1,5 тыс. зрителей, причем число мест можно будет менять в зависимости от использования площади оркестровой ямы.