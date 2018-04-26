"Кожуховская" линия московского метро может стать "Некрасовской"

Строящуюся "Кожуховскую" линию московского метро могут переименовать в "Некрасовскую", говорится на сайте столичной мэрии.
Выбрать название для розовой ветки москвичи могут в проекте "Активный гражданин" – люди могут выбрать из двух названий или же предложить свое.
Полностью ветку запустить планируют в 2019 году, она соединит центр Москвы с районами на востоке и юго-востоке. Протяженность линии составит 17,5 километра, на ней разместятся восемь станций.
На базе станций планируется построить шесть транспортно-пересадочных узлов, сообщила пресс-служба департамента строительства. Речь идет о ТПУ "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная" и "Рязанская". На этих станциях будет обеспечена удобная пересадка с метро на наземный общественный транспорт.
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