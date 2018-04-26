ГлавнаяГород"Кожуховская" линия московского метро может стать "Некрасовской"

"Кожуховская" линия московского метро может стать "Некрасовской"

26 апреля 2018 г. 469
Фото: © shutterstock.com

Строящуюся "Кожуховскую" линию московского метро могут переименовать в "Некрасовскую", говорится на сайте столичной мэрии.

Выбрать название для розовой ветки москвичи могут в проекте "Активный гражданин" – люди могут выбрать из двух названий или же предложить свое.

Полностью ветку запустить планируют в 2019 году, она соединит центр Москвы с районами на востоке и юго-востоке. Протяженность линии составит 17,5 километра, на ней разместятся восемь станций.

На базе станций планируется построить шесть транспортно-пересадочных узлов, сообщила пресс-служба департамента строительства.  Речь идет о ТПУ "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", "Юго-Восточная" и "Рязанская". На этих станциях будет обеспечена удобная пересадка с метро на наземный общественный транспорт.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
26 апреля 2018 г. 1
12 семей докупили площади при переселении по реновации 1
26 апреля 2018 г. 469
"Кожуховская" линия московского метро может стать "Некрасовской" 469
26 апреля 2018 г. 603
В Москве могут построить вторую канатную дорогу 603
26 апреля 2018 г. 962
Семьи с доходом 15 тысяч рублей могут получить субсидии на оплату ЖКХ 962
26 апреля 2018 г. 562
Светлана Лапшина "Биг Риэлти": с зарубежного рынка россияне не уйдут 562
26 апреля 2018 г. 959
Граффити на московских домах будут жестко регламентированы 959
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.