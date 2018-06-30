Кожуховская линия московского метро полноценно заработает в 2019 году

Четыре станции новой линии метро планируется открыть для пассажиров до конца этого года.

Полноценно Кожуховская линия московского метро заработает в 2019 году, сообщил в субботу журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, к концу года будет запущен участок от "Некрасовки" до "Косино". На этом участке уже идут пуско-наладочные работы. Задача строителей к осени максимально завершить благоустройство террритории возле четырех станций этого участка.

"Кожуховская линия в 2019 году должна поехать полноценно. Это от станции "Некрасовка" до "Окская", - сказал Марат Хуснуллин.

Кожуховская линия метро будет состоять из восьми станций: "Нижегородская улица", "Стахановская", "Юго-Восточная", "Окская", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка". Ее протяженность 15 километров. Планируется, что новая линия новая линия существенно разгрузит соседнюю - Таганско-Краснопресненскую линию.