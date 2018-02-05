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Кожуховскую линию московского метро достроят в 2019 году

5 февраля 2018 г. 751
Фото: © shutterstock.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник проинспектировал ход строительства станции "Юго-Восточная" Кожуховского линии метро. Строящуюся ветку он назвал огромной – ее протяженность составляет 18 километров.

"Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино", еще несколько станций от "Косино" до "Нижегородской улицы". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное кольцо метро с самыми дальними районами Москвы", - приводит слова мэра "Интерфакс".

С открытием линии для сотен тысяч москвичей улучшится транспортная ситуации, кроме того, новая ветка разгрузит уже существующий.

Собянин отметил, что задача этого года – завершение строительства от "Некрасовки" до "Косино". В следующем году работы должны закончить на втором участке. Мэр подчеркнул, что задача перед метростроителями стоит непростая, но ее надо решать.

Станция "Авиамоторная" Кожуховской линии станет пересадочной с одноименной станцией Калининской линии, "Нижегородская улица" будет пересадочной на станцию "Нижегородская" Большого кольца и МЦК.

Всего на Кожуховской линии откроют 8 станций. Особенность ветки – в участке от "Косино" до Нижегородской улицы": он будет большого диаметра, и поезда будут ходить в одном тоннеле вместо двух.

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