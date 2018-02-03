Крупнейший крытый парк развлечений "Остров мечты" откроется в Москве в 2019 г

К концу года инвестор должен закончить строительные работы, полноценно парк может заработать уже в 2019 году. Крытая часть "Острова мечты" будет занимать площадь более 200 тыс. кв. км., что делает его крупнейшим парком в Европе

Парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме может принять своих первых постелей уже в 2019 году, сообщил в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что ВТБ выделит 37 млрд. руб на строительство первой очереди парка.

По словам вице-мэра, сейчас в основном уже закончены монолитные работы по конструктивной части, завершены практически все монолитные работы по строительству паркинга на 3,7 тыс. машиномест. Основные конструкции самого крытого парка также закончены. Все аттракционы уже проплачены, они в большей степени готовые и начнут поступать в парк.

"Инвестор, я думаю, закончит строительные работы к концу этого года. К началу следующего года будет заниматься пуско-наладкой, подготовкой в эксплуатацию и приступит к полноценной работе по самому парку", - рассказал вице-мэр.

По его словам, крытая часть парка будет занимать площадь более 200 тыс. кв. км. Эта особенность сделает "Остров мечты" крупнейшим тематическим парком в Европе. Открытая часть парка будет занимать площадь 62 га. "Надеюсь, что в 2019 году парк уже полноценно будет работать", - сказал Хуснуллин.

Кроме этого, в феврале город начнет строительство большого пешеходного перехода от станции "Технопарк". Это будет переход протяженностью 800 метров, с траволаторами, чтобы люди, выйдя из метро могли попасть в парк, отметил заммэра.

Кроме этого, проектируется и строится связь автомобильной дороги с территории ЗИЛа с мостом через Москву-реку тоже в районе парка. "В течение трех лет мы получим дополнительный мост, который свяжет два берега Москвы-реки", - заключил он.

Парк "Остров мечты" строится в Нагатинской пойме. Инвестором проекта выступает ГК "Регионы". По задумке авторов проекта, "Остров мечты" станет самым большим крытым парком развлечений в мире.