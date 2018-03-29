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Кварталы реновации будут проектировать по образцу Петербурга и Парижа

29 марта 2018 г. 355
Фото: © Global Look Press

В основу проектирования умных кварталов реновации лягут принципы навигации, принятые в Петербурге и Париже, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Для меня умные кварталы и умные города — это Питер и Париж, где тебе все понятно в плане навигации. Именно такое планирование мы ставим во главу проектирования кварталов для реновации, чтобы создать новую городскую среду", - пояснил он. 

Кузнецов также рассказал, что конструктивизм станет основой архитектуры кварталов реновации, в которых сохранились памятники этого стиля. "Мы хотим найти своеобразный "Конструктивизм 2.0", - пояснил он, отметив, что в районах, где сохранились памятники конструктивизма, вполне закономерно создавать новую застройку, связанную с этим стилем, поскольку так сохраняется "память места".  "В других районах имеет смысл привязываться к чему-то другому", – добавил главный архитектор.

Он подчеркнул, что в проектах реновации предусмотрено сохранение, а не снос существующих памятников конструктивизма или других стилей.

Московский опыт по реализации программы реновации жилья заинтересовал чиновников из Германии и Турции, сообщил Кузнецов.  Эти страны также столкнулись с проблемой устаревания жилого фонда и необходимостью его реновации.  "Это благополучные страны с сильной строительной индустрией. Тем более отрадно, что наш опыт вызывает у них интерес. В первую очередь, их внимание привлекает выстраивание организационного процесса программы", — пояснил главный архитектор.

Он отметил, что необходимость реконструкции массового жилого фонда характерна для всех крупных мегаполисов.

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