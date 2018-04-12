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Квартиры на благоустроенных улицах в Москве подорожали

12 апреля 2018 г. 378
Фото: © shutterstock.com

Программа благоустройства "Моя улица", которая ведется в Москве, увеличила цены на квартиры от 1 до 5%, сообщил руководитель аналитического центра "ЦИАН" Алексей Попов.

"Наши исследования показывают, что в тех кварталах, в которых велись работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица", стоимость квартир выросла от 1% до 5%", - приводит его слова "Интерфакс".

Квадратный метр в квартирах, расположенных на улицах, где велись работы, подорожал на 1-2%. В близлежащих переулках цены выросли до 4-5%.

В минувшем году в рамках программы в Москве было благоустроено 119 объектов протяженностью 72,5 километра, а общая площадь благоустройства превысила 300 га.

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