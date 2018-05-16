Квартиры на пешеходных улицах значительно дороже

За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 квартир или на 57%. При этом средняя стоимость 1 квадратного метра увеличилась на 4% до 589,9 тыс. рублей.

Известно, что в Москве существует более 20 пешеходных улиц, где нет автомобильного движения. При этом большинство пешеходных улиц и зон расположены в самом центре, где на вторичном рынке сосредоточен небольшой объем предложения.

Как сообщают аналитики департамента консалтинга и аналитики компании "Азбука Жилья", за последний год из всех пешеходных улиц только на 9 были представлены квартиры на вторичном рынке. При этом все они расположены в Центральном административном округе.

"За прошедший год объем предложения на вторичном рынке на пешеходных улицах уменьшился с 67 до 29 квартир или на 57%. При этом средняя стоимость 1 квадратного метра увеличилась на 4% до 589,9 тысяч рублей. Квартиры на таких улицах отличаются премиальным расположением, что отражается в их стоимости. В среднем цена выше на 21% по сравнению с общим предложением на вторичном рынке ЦАО", — резюмирует генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.