Ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" откроют в 2019 году

Также в следующем году в "Лужниках" планируется открыть уникальный бассейн с раздвижной крышей

Своих первых посетителей ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках" планирует принять в 2019 году, тогда же планируется открыть бассейн с раздвижной крышей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Ледовый дворец "Кристалл" сейчас проектируется и строится, я думаю, он будет построен в 2019 году. Также проектируется и строится плавательный центр, высокого уровня с раздвижной крышей. Летом он будет работать как открытый бассейн", - сказал вице-мэр, добавив, что данный аквакомплекс на 58 тыс. кВ. м. является сложнейшим сооружением, и его построят ближе к концу 2019 года.

К концу текущего года, по его словам, завершится строительство центра гимнастики, который возводится полностью на средства инвестора Алишер Усманов. Все работы и финансирование, как добавил Хуснуллин, идут строго по графику.

Кроме этого, в настоящий момент уже проведен конкурс и выбран подрядчик на строительство большого теннисного центра в почти 50 тыс. кВ. м, в который войдет 25 теннисных кортов. Сейчас ведется его проектирование, завершить строительство планируется к 2020 году.По графику идет строительство канатной дороги, которая должна заработать в мае, к началу ЧМ по футболу.

"Лужники" будут центром мирового уровня, с годовым посещением порядка 5 млн. человек", - заключил заммэра.