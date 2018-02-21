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Light Industrial 2.0: Большое будущее малых форматов

21 февраля 2018 г. 791
Фото: © Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Программа мероприятия состоит из двух сессий. В рамках первой сессии эксперты проанализируют практические кейсы первых проектов Light Industrial в России, разберут их архитектуру и себестоимость. В рамках второй сессии эксперты обсудят формат малых индустриальных парков.

24 апреля 2018 года в Москве пройдет конференция Light Industrial 2.0: Большое будущее малых форматов, которую организуют Ассоциация индустриальных парков и компания Skladman USG.

Программа мероприятия состоит из двух сессий. В рамках первой сессии эксперты проанализируют практические кейсы первых проектов Light Industrial в России, разберут их архитектуру, технико-экономические показатели, ставки, доходность и себестоимость. В рамках второй сессии эксперты обсудят формат малых индустриальных парков. Завершится мероприятие вечерним приемом LIGHT INDUSTRIAL AFTERPARTY.

  • Возможность пообщаться с топ 300 руководителей складского и индустриального рынка
  • Возможность ознакомиться с практическими кейсами первых в России проектов Light Industrial
  • Возможность B2B нетворкинга до конференции и после
  • 4 часа неформального общения с участниками рынка на вечернем приеме
  • Доступ к эксклюзивному исследованию в печатном виде, подготовленным специально для конференции

Регистрация на конференцию

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