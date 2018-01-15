Ликсутов: вопрос платной парковки во дворах никогда не обсуждался

Столичные власти не обсуждали вопросы платной парковки во дворах, заявил в интервью "Коммерсанту" заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

В конце этого года вступит в силу закон, разрешающий организацию платных парковок во дворах, однако Ликсутов заявил, что власти категорически против любого регулирования дворовой территории со стороны московского правительства.

"Все полномочия определять, для каких целей они хотят использовать свою дворовую территорию, есть у самих жителей", - подчеркнул чиновник.

Он также сообщил, что правительства Москвы субсидирует установку шлагбаума во дворах, если жители принимают решение, что их двор – территория без машин. Власти помогут и в организации дополнительной парковки.