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Лондонский небоскреб обзавелся антисуицидальными скульптурами

29 марта 2018 г. 418
Фото: © Reuters

Проект посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет.

Интересное нововведение продемонстрировали в Лондоне. Дело в том, что представители британской телекомпании ITV установили на вершине своего здания в Лондоне скульптурную композицию из 84 статуй мужчин, которые будто бы собираются спрыгнуть вниз.

Надо заметить, что данные скульптуры появились на крыше небоскреба в рамках социального "Проекта-84". Этот самый проект посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет.

Согласно статистике, больше всего случаев добровольного ухода из жизни в Британии приходится на эту социальную группу. Еще один участник проекта — благотворительная организация Calm, которая помогает больным с психическими расстройствами.

Но выглядит небоскреб по-новому и весьма интересно. Во всяком случае, скульптуры наверняка собьют мрачный настрой многим.

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