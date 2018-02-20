Любителям комфорта: 4 хитрости как улучшить свой отдых в отеле

Каждый человек любит получать большее за меньшие средства. Есть несколько простых идей, как почти бесплатно улучшить свои условия проживания в отеле при поездке за границу или в другой город.

Золотое правило любой комфортной поездки – тщательно спланированный бюджет. Чтобы получить полный спектр эмоций туристы ищут любую возможность сэкономить на перелете и проживании. Генеральный директор компании Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова подготовила несколько советов о том, как можно улучшить свое проживание в отеле, практически ничего за это не доплачивая.

Первый совет — попытайтесь получить романтику в подарок. Большое количество отелей предлагает своим гостям специальные услуги для самых разных событий, некоторые из которых бесплатны. Например, можно немного слукавить и сообщить в гостиницу при бороновании, что вы празднуете годовщину со своим спутником или спутницей (даже если вы официально не женаты). В таком случае маленькие комплименты гарантированы почти во всех отелях мира и страны.

Второй совет — при поездке большой семьей взять соседние номера. Отправляясь в поездку большой семьей, обратите внимание на то, что во всех международных отелях, а также в тех, кто стремится к данным стандартам, существуют "объединяемые" номера. То есть, при бронировании двух типовых номеров, вам предоставляются соседние комнаты, в которых, согласно типовым требованиям, будут размещены две кровати в одном и одна большая в другом, что существенно облегчает путешествие для семьи с двумя-тремя детьми. Открыв внутреннюю дверь, ваше подрастающее поколение сможет легко передвигаться между двумя помещениями без выхода в общий коридор отеля. Такой тип номера надо бронировать заранее, для этого лучше сразу пишите в отель или звоните.

Третий совет — выбирать отели 3 или 4 звезды. Если вы выбираете между двух отелей в разных категориях, лучше сделать выбор в пользу того, звездность которого ниже, но забронировать там для себя люкс. Площадь номера, отношение и сервис в этом случае будут лучше за ту же цену, чем в обычном номере отеля с формально более высокими стандартами. Также чтобы избежать неприятных сюрпризов стоит заранее посмотреть отзывы на отель не только на сайте агрегаторе, но и на независимых ресурсах.

Четвертый совет — выстроить хорошие отношения с персоналом отеля. Для комфортного отдыха во время семейного путешествия нужно: удобный номер, горячая вода для детского питания, комфортный сон. Для повышения комфорта при бронировании нужно знать несколько важных сервисов, которые будут полезны в поездке. Например, если у вас заказ один номер, и ребенок может поспать в детской кроватке, пусть даже с опущенной частью, попросите кроватку в номер.

Да, именно детская кроватка в большинстве отелей в отличие от дополнительного места предоставляется бесплатно. Если нужно приготовить еду малышу - попросите горячей воды, которую вместе с приборами принесут в номер бесплатно. Хотите больше полотенец и шампуней — все зависит от лояльности к вам горничной. Повысить такое отношение могут символические чаевые, оставленные на краю кровати.