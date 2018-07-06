Московское центральное кольцо (МЦК) перевезло 200-миллионного пассажира – об этом сообщил в своем Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник напомнил, что МЦК работает около 2 лет и продолжает набирать популярность. Ежедневно кольцо перевозит порядка 400 тысяч пассажиров.
Лидерами по пассажиропотоку в этом году стали станции МЦК "Площадь Гагарина", "Владыкино", "Ботанический сад", "Кутузовская" и "Балтийская", подсчитали в столичном департаменте транспорта. Рекордное число людей МЦК перевезло 16 мая – почти 450 тысяч пассажиров.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил, что за 2017 года пассажиропоток на МЦК вырос в два с половиной раза.
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