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Медведев предложил подумать о дальнейшей судьбе объектов ЧМ

16 июля 2018 г. 1191
Фото: © Global Look Press

Правительство должно подумать о дальнейших действиях относительно судьбы наследия чемпионата мира по футболу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Медведев также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке чемпионата, и сказал, что эта сложная работа была проделана на отлично.

Президент Владимир Путин в конце июня поручил правительству и руководителям регионов обеспечить эффективное использование инфраструктуры, созданной к ЧМ. Предполагается, что на базе объектов чемпионата будут активно развивать детский и массовый спорт. 

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