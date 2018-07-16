Медведев предложил подумать о дальнейшей судьбе объектов ЧМ

Правительство должно подумать о дальнейших действиях относительно судьбы наследия чемпионата мира по футболу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Медведев также поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке чемпионата, и сказал, что эта сложная работа была проделана на отлично.

Президент Владимир Путин в конце июня поручил правительству и руководителям регионов обеспечить эффективное использование инфраструктуры, созданной к ЧМ. Предполагается, что на базе объектов чемпионата будут активно развивать детский и массовый спорт.