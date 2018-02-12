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Мэр Саранска отправил чиновников посыпать улицы песком

12 февраля 2018 г. 1090
Фото: © shutterstock.com

Мэр Саранска Петр Тултаев раскритиковал руководителей районных администраций за неудовлетворительную уборку снега с городских улиц, передает "Интерфакс".

Он рекомендовал ходить чиновникам пешком, чтобы лучше знать ситуацию, сложившуюся во дворах, и обвинил их в обмане. "Жители нас проклинают до седьмого колена, а вы тут рапортуете, что все хорошо", - возмутился грнадоначальник.

Благоустройством улиц мэр поручил заняться всем сотрудникам администраций районов. "Ведра с песком в руки и идти посыпать дворовые территории", - распорядился мэр, пригрозив личными проверками без предупреждения.

Полгода назад мэр Саранска, увидев большое скопление горожан на остановках общественного транспорта, распоряжался пересадить чиновников, пользующихся служебными автомобилями,  на автобусы и троллейбусы.

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