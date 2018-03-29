Место памяти: что появится на месте "Зимней вишни", решат жители Кемерова

Кемеровские власти собираются привлечь местных жителей к обсуждению вопроса о том, что будет на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в городской администрации. Там уточнили, что уже поступило предложение сделать там место памяти.

Между тем, мэр Кемерова Илья Середюк рассказал "Интерфаксу", что на месте ТРЦ могут разбить сквер в память о погибших и пострадавших при пожаре. В здании сейчас работают технические специалисты, которые его обследуют и впоследствии представят властям заключение о состоянии объекта, что даст возможность в судебном порядке обязать собственника к сносу, пояснил градоначальник.

"Мы эту ситуации не хотим надолго растягивать, нельзя допустить возникновения угрозы обрушения. Вчера я запустил опрос среди кемеровчан: более 25 тысяч человек проголосовали за снос. Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено — там сердце будет ломить при входе", — сказал Середюк.

Ранее о том, что комплекс подлежит сносу, заявил глава МЧС РФ Владимир пучков. Окончательное решение о демонтаже здания ТРЦ будет принято после проведения диагностики, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже с кинозалами и детскими игровыми зонами. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. К зданию сгоревшего центра несут цветы и игрушки.