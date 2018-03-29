ГлавнаяГородМесто памяти: что появится на месте "Зимней вишни", решат жители Кемерова

Место памяти: что появится на месте "Зимней вишни", решат жители Кемерова

29 марта 2018 г. 319
Фото: © EPA

Кемеровские власти собираются привлечь местных жителей к обсуждению вопроса о том, что будет на месте сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня", сообщили РИА Новости в городской администрации. Там уточнили, что уже поступило предложение сделать там место памяти.

Между тем, мэр Кемерова  Илья Середюк рассказал "Интерфаксу", что на месте ТРЦ могут разбить сквер в память о погибших и пострадавших при пожаре.  В здании сейчас работают технические специалисты, которые его обследуют и впоследствии представят властям заключение о состоянии объекта, что даст возможность в судебном порядке обязать собственника к сносу, пояснил градоначальник.

"Мы эту ситуации не хотим надолго растягивать, нельзя допустить возникновения угрозы обрушения. Вчера я запустил опрос среди кемеровчан: более 25 тысяч человек проголосовали за снос. Никто уже туда не пойдет, даже если оно будет восстановлено — там сердце будет ломить при входе", — сказал Середюк.

Ранее о том, что комплекс подлежит сносу, заявил глава МЧС РФ Владимир пучков. Окончательное решение о демонтаже здания ТРЦ будет принято после проведения диагностики, сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на четвертом этаже с кинозалами и детскими игровыми зонами. Погибли 64 человека, среди них 41 ребенок.  К зданию сгоревшего центра несут цветы и игрушки.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.

Читайте также:

Связанные персоны
0
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
29 марта 2018 г. 243
У Москвы-реки не будет единого фасада 243
29 марта 2018 г. 319
Место памяти: что появится на месте "Зимней вишни", решат жители Кемер... 319
29 марта 2018 г. 559
Названы города, где новостройки намного дороже вторичного жилья 559
29 марта 2018 г. 444
Подмосковным книжным магазинам предоставят льготы по аренде 444
29 марта 2018 г. 600
Больше всего за 3 года жилье подешевело в Люберцах 600
29 марта 2018 г. 900
Мособлдума снова отказала в референдуме по строительству мусоросжигате... 900
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ. Проект «Вести.Недвижимость» создан для тех, кого интересует сфера недвижимости и свежая информация о ценах на рынке недвижимости. На портале представлены последние новости, актуальные спецпредложения компаний-застройщиков и интервью экспертов рынка. Вести.Недвижимость создан специально для покупателей и людей, профессионально связанных с рынком недвижимости.


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.