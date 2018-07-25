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Метро дойдет до Троицка после 2023 года

25 июля 2018 г. 588

В ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. (БКЛ).

В ближайшие годы строительство метро будет идти в Москве высокими темпами. Как заявил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, строительство метро до Троицка в Новой Москве начнется не раньше 2023 года. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сейчас о конкретных сроках говорить рано. Пока готовится градостроительная документация. Мы планируем начать строительство участка от Столбово до Троицка после 2023 года. На этом участке протяженностью 14,3 км будет расположено шесть станций", — заявил Бочкарев.

В настоящее время актуализируется программа развития всей сети метро с учетом перспективного строительства до 2027 года. Однако, по словам Бочкарева, в ближайшие годы основным направлением для метростроителей станет Большая кольцевая линия. (БКЛ).

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