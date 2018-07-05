Метро придет в Лианозово в 2022 году

Северный участок салатовой ветки московского метро планируют достроить и запустить в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного стройкомплекса.

Протяженность участка Люблинско-Дмитровской линии от станции "Селигерская" до станции "Лианозово" составляет около 4 километров, работы ведет "Мосметрострой". В марте открылся построенный этой же компанией участок от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской".

На новом участке появятся станции "Улица 800-летия Москвы" рядом с одноименной улицей и "Лианозово" – в районе Вагоноремонтной улицы. В дальнейшем линию собираются протянуть до поселка Северный.