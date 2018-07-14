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Метро растет: до конца года построят 17 новых станций

14 июля 2018 г. Александра Афанасьева 784
Фото: © shutterstock.com

Станцию "Беломорская" Замоскворецкой линии могут открыть для пассажиров уже в конце этого года.

Ради того, чтобы ускорить ее строительство, решено временно изменить режим работы соседней платформы - "Ховрино". Начиная с понедельника и до середины октября она будет закрываться на два часа раньше - в 11 вечера.

Сотни тысяч человек уже воспользовались первым участком Третьего пересадочного контура - он открылся в феврале этого года. "Шелепиха" - одна из пяти уже открытых станций Большой кольцевой линии. Это крупнейший проект метростроения - протяженность пересадочного контура составит 69 километров, это будет самая длинная кольцевая линия в мире.

Продолжит первый участок Большой кольцевой линии станция "Нижняя Масловка", там уже начались отделочные работы. А в общей сложности районы Москвы свяжет 31 станция — их достроят к 2022 году. 

C Большой кольцевой линии можно пересесть на МЦК, движение по нему запущено в 2016 году. И теперь ежедневно более 400 тысяч человек перемещается благодаря новым железнодорожным путям. Это разгрузило пассажиропоток на некоторых линиях на 20 процентов.

На Таганско-Краснопресненской, Филевской и Калужско-Рижской линиях курсируют поезда нового поколения "Москва", из-за сквозного прохода между вагонами состав может перевозить больше пассажиров. Улучшена система кондиционирования, усилена шумоизоляция. На экранах - актуальная информация о событиях города. И что особенно важно для современных москвичей, здесь всегда можно подзарядить телефон или планшет.

Новые поезда появляются и на других линиях - подвижной состав московского метро обновляется рекордными темпами.

"На данный момент уже более 40 процентов от объема обновлено. И к 2020 году мы планируем обновить до 65 процентов подвижного состава", - сообщила Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

По сравнению с 2010 годом метро увеличилось втрое. Транспортная карта города постоянно меняется. До конца года планируется построить еще 17 станций.

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