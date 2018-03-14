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Минское и Боровское шоссе в Москве соединят две новые дороги

14 марта 2018 г. 251

Обе они будут идти в четыре полосы, протяженность дорог составит порядка девяти километров

 

Две новые дороги протяженностью почти девять километров  свяжут Минское и Боровское шоссе, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство двух новых дорог запланировано в рамках дальнейшего развития транспортного каркаса Новой Москвы и улучшения внутренних связей на новых территориях.

"Первая - четырехполосная трасса - станет продолжением магистрали Солнцево – Бутово – Видное. Она соединит станцию "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро с железнодорожными платформами "Мичуринец" и "Внуково", выводя автомобильный транспорт на Минское шоссе", - рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам главы, рядом с этой дорогой пройдет трамвайная линия, поэтому на пересечении с Боровским шоссе планируется построить эстакаду.

Вторая  - также четырехполосная дорога - соединит Боровское шоссе с железнодорожной платформой "Мичуринец", пройдя от Киевского направления МЖД до Боровского шоссе. Здесь также запланировано строительство эстакады.

Для пешеходов и велосипедистов на всем протяжении дорог обустроят широкий тротуар и велодорожки. Кроме этого, проектом предусмотрено строительство пешеходных переходов, добавил вице-мэр.

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