ГлавнаяГородМинстрой хочет разработать индекс городского IQ

Минстрой хочет разработать индекс городского IQ

14 мая 2018 г. 388

Минстрой России собирается разработать ряд индикаторов, которые позволят оценить IQ городов, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности замминистра строительства Андрей Чибис.

В зависимости от динамики показателей города и регионы будут получать больше или меньше субсидий из федерального бюджета, идущих на формирование городской среды, пояснил он, подчеркнув, что главное – не стартовые показатели, а именно динамика и работа городских властей по развитию своего муниципалитета.

Чибис отметил, что показатели индекса пока разрабатываются, вероятно, обновленный индекс появится в июле, а метрику будут запускать поэтапно. При этом предполагается, что индикаторы городского IQ позволят скорректировать и индекс качества городской среды, уже запущенный Минстроем.

"Умный город" как проект и зачала – следующий этап работы с городской средой в России, подчеркнул чиновник. "Проект базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры, повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда, акцент на экономической эффективности, в том числе на сервисной составляющей городской среды", – пояснил он.

Уже определен 21 пилотный город, где будут тестировать новый подход.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Чибис Андрей Владимирович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
14 мая 2018 г. 562
В Москве открыли комнаты прохлады 562
14 мая 2018 г. 388
Минстрой хочет разработать индекс городского IQ 388
14 мая 2018 г. 506
"КРОСТ" передаст городу 13 тысяч квадратов жилья бизнес-класса для рен... 506
14 мая 2018 г. 951
Дома, спроектированные специально для реновации, построят в 2019-м 951
14 мая 2018 г. 4789
ГИБДД вернут стеклянные "стаканы" 4789
14 мая 2018 г. 1787
Китайский ресторан лучше бутика одежды: в московских ТЦ меняется соста... 1787
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.