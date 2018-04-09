Минстрой проверит кинотеатры и детские комнаты в ТРЦ

Министерство строительства и ЖКХ поручило региональным инспекциям проверить расположение кинотеатров и детских игровых комнат в торгово-развлекательных центрах. Об этом и интервью "Известиям" рассказал глава ведомства Михаил Мень.

"Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть", — сказал он.

Министр отметил, что, согласно Своду правил по проектированию и строительству от 2009 года, игровые комнаты должны находиться не выше второго этажа и не далее 20 метров от выхода. Однако арендаторы и собственники помещений часто пренебрегают этим правилом из-за того, что стоимость аренды на первых этажах существенно выше, чем на верхних.

В случае если нарушения будут обнаружены, "будут соответствующие предписания уже от противопожарных структур". "Думаю, что страшная трагедия поставит мозги на место", — добавил Мень.