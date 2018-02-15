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Минстрой сформирует кадровый резерв молодых архитекторов

15 февраля 2018 г. 586
Фото: © shutterstock.com

Также министерство работает над повышением престижа главных архитекторов в регионах.

Минстрой России собирается сформировать кадровый резерв молодых архитекторов на основе конкурса. Об этом в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Победители конкурса должны взять на себя обязательство поехать в тот муниципалитет, который пригласит их на работу – это одно из условий конкурса, подчеркнул министр. Цели возглавляемого им ведомства – повышение профессионального уровня архитектурной работы в регионах и внедрение новых технологий в строительство.

Минстрой работает и над повышением престижа главных архитекторов в регионах. "На сегодня в 67 субъектах напрямую губернаторы замкнули главных  архитекторов на себя", - отметил Мень, пояснив, что ранее главные архитекторы подчинялись главам региональных профильных министерств и не могли существенно повлиять на процессы принятия решений.

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