ГлавнаяГородМоскомстройинвест: число застройщиков удвоится, контроль усилится

Москомстройинвест: число застройщиков удвоится, контроль усилится

4 июля 2018 г. 257
фото: legenda/shutterstock.com

Сегодня в Москве работает 286 застройщиков, которые прилекают деньги дольщиков. Всего за первый квартал этого года столичные застройщики получили от граждан по ДДУ 131 миллиард рублей.

С вступлением новых поправок к закону о долевом строительстве число застройщиков удвоится, следовательно, вырастет и число проверочных мероприятий по их работе, сообщил в среду журналистам глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

По его словам, сегодня 286 застройщиков в Москве привлекают средства граждан для строительства. Всего за первый квартал этого года застройщики получили от граждан по ДДУ 131 миллиард рублей.

"Новые требования имеют под собой разрешение "один застройщик-один объект", мы увидим если уж не утроение, то удвоение точно количества застройщиков на рынке. Будет много новых юридических лиц",  - сказал Константин Тимофеев.

В связи с этим Комитет планирует увеличить число увеличить число проверочных мероприятий. В этом году их запланировано свыше трех тысяч. За первое полугодие было проведено 89 проверок застройщиков, основные нарушения связаны с финансовой отчетностью, нецелевым использованием денежных средств. Оштрафованы застройщики были на 21 миллион рублей, добавил он.

С первого июля в силу вступили поправки к закону о долевом строительстве, которые ужесточают работа застройщиков.  Внесенные поправки подразумевают целый ряд мер, которые призваны защитить права дольщиков. Например, документ предполагает запрет на привлечение средств граждан в долевое строительство через жилищные сертификаты, а также через создание жилищно-строительных кооперативов.

Также закон обязывает застройщиков раскрывать информацию о своих владельцах и учредителях и вводит солидарную ответственность бенефициаров застройщиков за причиненные дольщикам убытки

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Тимофеев Константин Петрович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
4 июля 2018 г. 171
Расселение аварийного жилья: первый этап завершен на 98,6% 171
4 июля 2018 г. 257
Москомстройинвест: число застройщиков удвоится, контроль усилится 257
4 июля 2018 г. 452
Москомстройинвест: после 1 июля роста цен на жилье не ожидается 452
4 июля 2018 г. 417
В “Москва-сити” построят стоэтажный дом 417
4 июля 2018 г. 428
Здесь в почете ДДУ: ТОП-5 районов Москвы 428
4 июля 2018 г. 1002
Владимир Путин утвердил поправки в 214-ФЗ 1002
Акция!
Дизайн
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Новогоднее настроение: как украсить дом к празднику?
Подбор цвета в интерьере: как избежать "цветового безумия"
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Пушистый или жесткий: 5 советов как выбрать ковер для интерьера

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.