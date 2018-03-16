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Московские спальные районы модернизируют, чтобы избежать социальной напряженности

16 марта 2018 г. 408
Фото: © shutterstock.com

В ближайшие несколько десятилетий в Москве будут модернизировать спальные районы, сложившиеся ранее, заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Москва активно развивается, отметил он, и в ближайшие 10-20 лет мегаполис ждет "неизбежный рост населения". Соответственно, следует искать ресурсы для комфортного размещения растущего населения и избежать социальной напряженности, добавил он.

Самое главное, с чем нужно работать, - устаревший жилой фонд, который, по словам главного архитектора, на 90% состоит из пятиэтажек постройки середины прошлого века.  "Причем устарели не только сами здания, но и планировка районов, принцип их компоновки", - подчеркнул Кузнецов.

Современному городу нужно больше пешеходных улиц, более широкий выбор объектов социальной и коммерческой инфраструктуры, приватных пространств и закрытых дворов. "Собственно, для решения этой задачи и была начата программа реновации в городе", - приводит слова Кузнецова "Интерфакс".

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