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Московским метростроителям повысят зарплату с 1 апреля

24 марта 2018 г. 553
Фото: © shutterstock.com

Московским метростроитетелям повысят зарплату на 15% с 1 апреля, сообщил в субботу журналистам заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин пообещал увеличить размер зарплат строителям.  "Могу сказать хорошую новость - мэром принято решение по увеличению размеров оплаты труда строителям метро, рабочему персоналу", - сказал Марат Хуснуллин.  Он уточнил, что зарплаты повысятся уже с 1апреля. Речь идёт о повышении в районе 15%. 

Хуснуллин отметил, что работы по строительству метро активно ведутся в ночную смену. А работа ночью оплачивается на 40% больше, уточнил он. При этом, по его словам, город считает экономически целесообразно оплачивать даже ночную работу.

“Мы надеемся, что это решение позволить нам в ночную смену мобилизовать людей”, - добавил вице-мэр.

Ранее глава столичного Стройкомплекса заявлял о нехватке 20 тысяч рабочих при строительстве московского метро. По его словам, сегодня на строительстве метро работают 50 тысяч строителей.

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