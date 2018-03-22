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Московский Бизнес Клуб проведет конференцию "Рынок недвижимости: лед тронулся!"

22 марта 2018 г. 324

Мероприятие пройдет 24 апреля на территории киностудии "Мосфильм".

24 апреля Московский Бизнес Клуб приглашает Вас принять участие в XXI практической бизнес-конференции: "Рынок недвижимости: лед тронулся!".
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: киностудия "Мосфильм"

FRIENDLY & BUSINESS EVENT OF REAL ESTATE MARKET:

Ежегодная практическая бизнес-конференция состоится на уникальной для делового, неформального и творческого общения площадке киностудии «Мосфильм». Конференция пройдет в новом мультимедийном просмотровом зале, где проходят закрытые предпремьерные показы новинок российского кинематографа. Все презентации будут выводиться на огромный экран, в то время как участники будут слушать спикеров и дискутировать, удобно расположившись в мягких креслах кинотеатра.

Встреча 150 топ-менеджеров – это прекрасная возможность узнать практическую бизнес-информацию, реальные данные продаж Ваших коллег и найти новых бизнес-партнеров и клиентов. Мероприятие соберет руководителей рынка недвижимости, ведущих журналистов и будет широко освещаться в СМИ.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
09.00-10.00 – Welcome - завтрак и регистрация
10.00-13.00 – Первая и вторая части конференции
13.00-14.00 – Обед кинолюбителя
14.00-16.00 – Третья часть конференции
16.00-18.00 – После конференции Вас ждёт посещение музея киностудии «Мосфильм», интерактивная экскурсия с подвижными экспонатами и декорациями, выставка ретроавтомобилей, карет, костюмов; уникальная фотоссесия в исторических костюмах с реквизитом на фоне впечатляющих декораций; истории съемочного процесса Ваших любимых фильмов и неповторимая атмосфера киносъемочного процесса.

ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА:  

  • Рынок недвижимости до и после 1 июля 2018: активная покупка площадок; массовый выход новых объектов в ближайшие 2 года; переход от долевого к проектному финансированию
  • Аналитика 1-го квартала и прогнозы до конца года: лед тронулся! Рост спроса за счет удешевления ипотеки и снижения стоимости вторичной недвижимости. Что будет с ценами?
  • Стройка на выживание: кто останется в рынке?
  • Выгода мультиформатных комплексов: микс квартир/апартаментов дает совмещение локации "работа/дом" в одном месте
  • Антикризисная стратегия  бизнеса: как создать богатство выбора покупателя?
  • 10 самых продаваемых новостроек и другие полезные рейтинги
  • Оптимистическое будущее рынка недвижимости: как обеспечить спрос своим проектам?

Стоимость участия - 19 000 руб. включая НДС. Первым 10-и зарегистрировавшимся парковка в подарок!
В стоимость входит: деловая программа, кофе-брейк, обед, конференц-материалы, посещение кинопавильона, музея, выставки, фотоссесия.

Дресс-код: business & elegant style
Дата: 24 апреля 2018 года (вторник)
Место: киностудия "Мосфильм" (Москва, Мосфильмовская ул., д. 1)

По вопросам выступления, спонсорства и участия: 
Анна Ратникова - тел.: +7 (965) 370-99-99

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