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Московский монорельс хотят превратить в трамвай

13 июля 2018 г. 295
Фото: © shutterstock.com

Судьба монорельсового транспорта в Москве решится в ближайшие три месяца, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник отметил, что у столичных властей есть несколько вариантов развития монорельса.  "Один из них — сделать полноценный трамвай-монорельс. Мы сейчас считаем, возможно ли это, позволяет ли реконструкция", - сказал Хуснуллин.

Если будет решено сделать из монорельса трамвай, его соединят с действующими трамвайными линиями.  

Хуснуллин подчеркнул, что в любом случае монорельс – важная связка между двумя линиями метро, и ее нужно сохранить.

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