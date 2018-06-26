Московское метро вырастет в два раза

Строительство метро – ключевая история для города, отметил мэр. Он напомнил, что за 70 лет построено 300 километров метро, однако Москве не хватает еще столько же. "За год столько не построишь, но и растягивать это удовольствие на следующие 70 лет не хотелось. Решили, что сможем построить примерно за 25 лет", - рассказал Собянин, добавив, что пока работы идут в графике.

За 8 лет в столице построили 135 километров метро и 71 станцию. К 2019 году метрополитен вырастет еще на 15 станций. "Рядом с новыми станциями живут, учатся, работают более трех миллионов москвичей. Для них город реально стал ближе", - подчеркнул Собянин.

С начала 2018 года в Москве открылось восемь станций метро, запущен первый участок Большой кольцевой линии, замкнуть кольцо собираются в 2021-2022 годах. С запуском новых станций время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.