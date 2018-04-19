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Москва - единственный российский город, комфортный для жизни

19 апреля 2018 г. 1158
Фото: © shutterstock.com

Из всех российских городов только Москву можно назвать городом, удобным для проживания, заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис в ходе своего выступления на Ялтинском экономическом форуме.

"У нас в стране 15 городов-миллионников. Но в рейтинге городов современных, удобных, комфортных у нас пока только Москва", — приводит его слова РИА Новости.

Чибис также предложил включить в число пилотных участников федерального проекта развития "Умный город" Евпаторию. По его словам, Крым должен получить свой пилотный "умный город" и "площадку для апробации всех идей и инициатив". Предложение поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

Минстрой в настоящее время разрабатывает новые правила распределения субсидий российским регионам для формирования комфортной среды, отметил замглавы ведомства. Регионы, которые будут использовать максимум решений для реализации программы "Умный город", получат больше субсидий из федерального бюджета.

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