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Москва дальше Ватутинок не пойдет, но потомки могут решить иначе

17 июля 2018 г. 253
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти не планируют урбанизировать территорию Новой Москвы, лежащую за Ватутинками и Троицком.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, территория после Ватутинок должна быть экологической зоной.

Впрочем, это перспектива ближайших десяти лет, пояснил заммэра.  "В дальнейшем когда-то, может быть, потомки примут решение идти дальше", - предположил он.

Также Хуснуллин рассказал о перспективах строительства метро. Власти, по его словам, планируют протянуть в район Щербинка новую ветку метро – сейчас готовится градостроительная документация.

С помощью подземки с центром города могут соединить Троицк – метро придет туда после 2023 года, когда завершится строительство Сокольнической линии в Коммунарку.  Также готовится продление ветки метро от Рассказовки до Внуково. Перспективными являются иновые ветки метро, которые можно продолжить от Большой кольцевой линии на периферию.

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