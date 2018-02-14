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Москва ищет еще 10 площадок для реновации

14 февраля 2018 г. 841

Программа реновации предусматривает расселение 350 тыс. квартир. А всего в данную масштабную программу входит 5171 дом. 

Москва довольно быстрыми темпами готовится к реализации программы реновации жилья. Но не все проходит гладко и без проблем. Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время сразу в десяти районах российской столицы продолжается работа по поиску стартовых площадок для реновации.

Эту информацию на заседании Мосгордумы официально подтвердил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

"Работа по подбору дополнительных стартовых площадок продолжается. Сейчас есть порядка 10 районов, в которых достаточно сложная ситуация со стартовыми площадками", — заявил чиновник.

Сейчас речь идет о следующих районах: Замоскворечье, Арбат, Тверской, Сокол и Аэропорт. Но, несмотря ни на что, московские власти до конца нынешнего года обещают заселить в рамках программы реновации 31 дом.

Надо напомнить, что программа реновации предусматривает расселение 350 тыс. квартир. А всего в данную масштабную программу входит 5171 дом. 

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