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Москва может привлечь инвестора к строительству Северо-Восточной хорды

14 марта 2018 г. 284

Пока все работы ведутся за счёт города. Завершить строительство планируется к 2020-2021 году.

Столичные власти не исключают возможность привлечения инвестора к строительству Северо-Восточной хорды. Сейчас работы по этому проекту идут за счет город. При это, заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин подчеркнул, что эта дорога не будет платной.

"Мы действительно, проектируя Северо-Восточную хорду, рассматривали возможность привлечения инвесторов на определенном участке. Но решений никаких не принято. Пока мы полностью проектируем, освобождаем территорию, строим за счёт своих средств", - уточнил он.

По его словам, если у города не будет хватать средств при проектировании хорды, то будет привлечён инвестор.

Ранее в СМИ появилась информация, столичные власти  рассматривают вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета. В этом случае проезд по трассе может быть бесплатным.

"Ни о какой платности [дороги] пока решений не принято. Деньги у города есть, работы активно ведутся. Думаю, что к 2020-2021 построим хорду",- заключил Марат Хуснуллин.

Северо-Восточная хорда — трасса протяженностью около 35 км пройдет от платной дороги Москва — Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с Косинским шоссе. Она соединит крупные магистрали: Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Ранее власти оценивали инвестиции в ее строительство в 188 млрд рублей.

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