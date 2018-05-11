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Москва оказалась в числе отстающих по работе с отходами

11 мая 2018 г. 438
Фото: © shutterstock.com

Семь российских регионов еще не приступили к выбору региональных операторов по обращению с отходами, заявил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В числе отстающих – Москва, Пермский край, Татарстан, Орловская, пензенская, Псковская и Самарская области, подчеркнул и.о. министра.  "Здесь  вообще  не  начаты   конкурсны процедуры", - сказал он.

Донской сообщил, что информацию по всем отстающим предоставят в правительства.

Он также призвал региональные власти в кратчайшие сроки представить  в Росприроднадзор графики работы по основным этапам реализации  реформы, передает "Интерфакс".  Региональная программа должна содержать мероприятия по строительству объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

Донской подчеркнул, что федеральные власти могут выделять финансирование региону только после того, как он утвердит программу.

С 1 января 2019 года все регионы России должны перейти на новую систему обращения с отходами. Переход подразумевает разработку специальной программы и выбор регионального оператора по обращению с отходами.

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