Москва окончательно откажется от точечной застройки

В планах – "разуплотнить центр города", сместить офисы и торговые центры на периферию и там формировать рабочие места в шаговой доступности от общественного транспорта. Историческую же часть города следует развивать как культурное ядро с комфортными общественными пространствами и пешеходными зонами, подчеркнул заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что Москва окончательно уйдет от точечной застройки, передает "Интерфакс". "Перед нами стоит задача организовать городское пространство так, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания, чтобы они тратили как можно меньше времени на дорогу", - пояснил чиновник.

Основой полицентричной модели города должна стать грамотная транспортная логистика и продуманная система общественного транспорта. Москва активно строит метро, развивает территории вокруг МЦК, а дорогу интегрирует с радиальными железнодорожными ветками.