ГлавнаяГородМосква подобрала семь дополнительных площадок для реновации

Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации

10 апреля 2018 г. 483
Фото: © shutterstock.com

В рамках программы реновации жилья столичные власти подобрали семь дополнительных площадок для строительства 11 домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новые площадки находятся в районах Марфино, Бескудниковский, Головинский, Нагорный, Тимирязевский и Восточный. Жилье на этих площадках построят до 2021 года.

Было также принято решение об исключении одной площадки по причинам большого обременения участка инженерными коммуникациями. Речь идет об участке на Севанской улице в районе Царицыно.  

В итоге на сегодняшний день утверждены 242 стартовые площадки, где будут строить новые дома для переселенцев.

Ранее было утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, которые позволяют возвести около 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в Telegram, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные персоны:
Связанные персоны
1
Хуснуллин Марат Шакирзянович
Связанные компании
0
Вам также может быть интересно
10 апреля 2018 г. 192
Минстрой: ипотечные ставки позволяют людям не селиться в шалманах 192
10 апреля 2018 г. 483
Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации 483
10 апреля 2018 г. 1009
Построить дом самому: 4 ошибки непрофессионального строителя 1009
10 апреля 2018 г. 640
Власти не видят причин для повышения цен на жилье 640
10 апреля 2018 г. 1000
ДК Русакова на Стромынке отремонтируют за 20 миллионов рублей 1000
10 апреля 2018 г. 1347
Суд и драки: звезда "Кухни" воюет с бывшим мужем за недвижимость 1347
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Взгляд дизайнера: как обустроить квартиру для тусовок?
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Ценность комфорта: как с помощью дизайна повысить стоимость квартиры д...
Семь раз отмерь: самые распространенные ошибки при перепланировках
Жизнь словно в кино: как создать интерьер в духе любимого фильма?

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2017 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.