Москва подобрала семь дополнительных площадок для реновации

В рамках программы реновации жилья столичные власти подобрали семь дополнительных площадок для строительства 11 домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новые площадки находятся в районах Марфино, Бескудниковский, Головинский, Нагорный, Тимирязевский и Восточный. Жилье на этих площадках построят до 2021 года.

Было также принято решение об исключении одной площадки по причинам большого обременения участка инженерными коммуникациями. Речь идет об участке на Севанской улице в районе Царицыно.

В итоге на сегодняшний день утверждены 242 стартовые площадки, где будут строить новые дома для переселенцев.

Ранее было утверждено 236 стартовых площадок по программе реновации, которые позволяют возвести около 3,5 миллиона квадратных метров жилья.