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Москва потратит почти полтриллиона рублей на строительство метро до 2021 года

17 февраля 2018 г. 1230

Эта сумма заложена в бюджете города. Уже сейчас разрабатывается проектно-сметная документация до 2025 года включительно. На дальнейшие работы уже выделено 10 млрд. рублей

На строительство метро в ближайшие три года в городском бюджете заложено порядка 500 млрд. рублей, рассказал в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В среднем на строительство метро ежегодно выделяется 150-170 млрд. рублей. "На ближайшие три года у нас данная сумма есть в бюджете, это порядка 500 миллиардов рублей", - сказал вице-мэр.

Сейчас по поручению мэра Москвы Сергея Собянина столичный стройкомплекс разрабатывает проектно-сметную документацию уже на 2021-2025 годы включительно. На проектирование работ, которые будут вестись с 2021 по 2025 год, выделено порядка 10 млрд рублей, отметил Хуснуллин. По его словам, это необходимо, чтобы сделать задел для дальнейшего развития метро.

Вице-мэр назвал 2018 год годом подземного метро, в планах города сдать минимум 21 станцию, максимальная планка – 25 станций. Таких масштабов ввода новых станций метро в Москве, и в целом в мире, не было, отметил он.

Москва обменивается опытом строительства метро с регионами, например, это - Казань, Петербург. В том числе, поступают заявки как на обмен опытом, так и на участие в проектах от зарубежных коллег, сказал Хуснуллин.

"Мы пока не принимаем никаких решений, потому что у самих программа очень большая, самим необходимы ресурсы. Поэтому пока концентрируемся на том, чтобы строить метро в Москве", - заключил он, не исключив, что после 2021 года город будет участвовать в зарубежных проектах.

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