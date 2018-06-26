Москва стала лидером по капремонту

На сегодняшний день в столичную программу входит 27,8 тысячи домов, кроме того, запланирован ремонт 354 тысяч инженерных систем и замена 112 тысяч лифтов, передает РИА Новости со ссылкой на данные Фонда капремонта Москвы.

При капремонте в Москве используют комплексный подход, одновременно приводя в порядок все системы. Из-за этого список работ по сравнению с установленным ЖК РФ расширен.

Всего выполняют 15 видов работ, включая ремонт систем дымоудаления и пожарного водопровода и замену мусоропроводов. С прошлого года меняют окна в местах общего пользования, с 2018-го включен и ремонт подъездов.

На сегодняшний день собираемость взносов на капремонт в Москве превышает 92% - на 2% больше, чем в среднем по России.