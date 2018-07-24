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Москва стала вторым в мире зеленым мегаполисом

24 июля 2018 г. 839
Фото: © shutterstock.com

Москва занимает второе место среди 14 мировых мегаполисов по количеству зеленых зон и насаждений, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Российская столица уступает в рейтинге только Гонконгу.

Хуснуллин подчеркнул, что экология на сегодняшний день – один из приоритетов развития мировых агломераций, и столичные власти продолжат создание новых зеленых зон и парков, передает "Интерфакс".

"Эта работа будет учтена и в рамках программы реновации", — отметил заммэра.

За последние годы в Москве появилось несколько новых парков, не забывали и о старых – их благоустраивали.

По комфортности городской среды Москва занимает четвертое место в мире и второе – по строительству дорог. Российская столица также признана единственным мегаполисом, где темпы развития дорог выше темпов общей застройки территорий.

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