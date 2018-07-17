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Москва устояла: болельщики не нанесли серьезного урона столичным улицам

17 июля 2018 г. 522

Количество мусора в центре Москвы во время проведения чемпионата мира по футболу выросло в 20-30 раз, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Центральные улицы убирали ночью, с 3 до 6 утра, с применением специальных шампуней. Дополнительную технику не привлекали, но коммунальные службы были переведены на усиленный режим работы, отметил чиновник.

Потребовалось привлечь и дополнительные людские ресурсы – в дни чемпионата чистоту в Москве поддерживали около 100 тысяч коммунальщиков.

Бирюков также сообщил, что большого ущерба инфраструктуре болельщики не причинили, и никаких лишних затрат "иностранные гости не принесли".  Наоборот – столица получила прибыль, а гости смогли оценить Москву как современный город. 

Не пострадала и Никольская улица, превратившаяся во время ЧМ в стихийную фан-зону, хотя некоторые туристы хотели забрать с собой детали инсталляции "Звездное небо".

"Там ведь висят светодиодные лампочки, и некоторые гости столицы, вставая друг другу на плечи, снимали эти украшения и забирали с собой. Службы коммунального хозяйства тут же приводили это все в рабочее состояние, поправляли и ставили все на место", - рассказал Бирюков.

Он пояснил, что таким образом городские службы хотели дать возможность всем туристам веселиться и отдыхать во время проведения чемпионата, передает РИА Новости.

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