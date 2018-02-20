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Москва вошла в список лидеров городов будущего

20 февраля 2018 г. 712
Фото: © shutterstock.com

Москва вошла в список лидеров рейтинга городов будущего в Европе, говорится в исследовании Foreign Direct Investment Intelligence.

Российская столица заняла первое место в Восточной Европе и шестое среди всех оцениваемых европейских городов.

В исследование попал 301 европейский город и 150 регионов, говорится на официальном портале мэра. Лидером рейтинга стал Лондон, но эксперты полагают, что уже в следующем году ситуация может измениться из-за выхода Великобритании из состава ЕС.

На втором месте Дублин, далее Париж, Амстердам и Мюнхен. В десятку также вошли Франкфурт, Цюрих, Кембридж и Хельсинки.

В Восточной Европе после Москвы идут столицы Польши, Румынии, Чехии, Словакии и Венгрии.

По обеспечению качества жизни Москва уступила только Лондону. "Средняя продолжительность жизни с 2010 года увеличилась на три года. Сегодня этот показатель превышает 77 лет, что сравнимо с уровнем таких европейских городов, как Париж или Лондон", — отмечают на портале.

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