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Москва вошла в тройку мировых лидеров в дорожном строительстве

15 марта 2018 г. 579

В Москве на ближайшие три года запланировано строительство 271 километра дорог и 55 станций метро.

В ближайшие три года в Москве построят 271 километр дорог, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В 2018-2020 годах планируется строительство 58 мостов, тоннелей и эстакад, также будет построен 31 пешеходный переход.

В этом году планируется ввод в эксплуатацию 110-115 километров дорог.

Хуснуллин отметил, что Москва по темпам дорожного строительства вошла в тройку мировых лидеров.  "Больше нас строят только Пекин и Шанхай", - сказал он.

За 7 лет в Москве было построено около 700 километров дорог и почти 200 километров мостов, тоннелей и эстакад.

Также в ближайшие три года в Москве проложат порядка 126 километров линий метро. "Мы четко понимаем, что за три года построим 55 станций метро и шесть электродепо", - сообщил Хуснуллин.

До конца марта в столице должны открыться три станции: "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". 

26 февраля в Москве был запущен первый участок Большой кольцевой линии метро.

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