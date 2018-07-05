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Москва выставила на торги каретный сарай

5 июля 2018 г. 260
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти выставили на аукцион по программе льготной аренды каретный сарай при усадьбе XVIII века в Таганском районе.

Речь идет о части ансамбля городской усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади. Здание площадью 170 квадратных метров соседствует с северным флигелем усадьбы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике.

Победитель торгов сможет арендовать помещения по ставке 1 рубль за квадратный метр в год после того, как выполнит обязательства по сохранению культурного наследия.

Стартовая цена лота составляет 823,5 тысячи рублей. Торги пройдут в конце августа.

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